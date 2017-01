Efteling is wederom ’het leukste uitje’

Henk Gerber Tijger op Landgoed Hoenderdaell, het leukste uitje van NH.

UTRECHT - De Efteling is voor de vierde keer uitgeroepen tot het 'Leukste uitje van Nederland 2017'. Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna heeft de verkiezing in Noord-Holland gewonnen, Waterlijn Rondvaarten Amersfoort die van Utrecht en het Mariniersmuseum in Rotterdam kreeg goud in Zuid-Holland.

Door Nancy Ubert - 10-1-2017, 20:14 (Update 10-1-2017, 20:14)

De ANWB hield de verkiezing van het 'Leukste uitje van Nederland' voor de zevende keer. De 28 meest bezochte attracties in ons land, met jaarlijks meer dan 400.000 bezoekers, kwamen in aanmerking voor de landelijke titel. De overige parken, musea en speeltuinen konden meedoen aan het provinciale kampioenschap. Dinsdagmiddag, op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht, viel de prijzenregen.

Nu is er voor een beetje attractiepark bijna elke maand wel een beker, medaille of lintje te winnen. Zo zijn er uiteenlopende brancheprijzen, Europese awards en mondiale onderscheidingen. Maar de mooiste beloning, geeft Efteling-woordvoerder Femke van Es aan, is toch de waardering van je eigen gasten. En de Efteling is vaker de grootste publiekslieveling van het land geweest. In 2011, 2014 en 2015 kwam het attractiepark ook als winnaar uit de bus. ,,En nu dus weer. En ja, opnieuw zijn we net zo blij. Deze prijs is belangrijk. Meer dan 50.000 mensen hebben de moeite genomen hun stem uit te brengen. Nederland is gewoon kampioen uitjes. Er is zoveel vermaak in ons kleine land. Dan is het goed te horen dat zoveel mensen jou als de leukste aanwijzen. En het is ook fijn voor onze 2500 medewerkers.’’

,,Of ze morgen gebak bij de koffie krijgen? Daar hebben we nog niet over nagedacht. De uitslag kwam toch als een verrassing. De winnaars worden tot op de laatste minuut geheim gehouden. Maar taart is best een goed idee, eigenlijk.’’

De landelijke top drie bestaat verder uit twee dierentuinen: GaiaZOO in Limburg staat nummer twee en wordt opgevolgd door de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp.

Rotterdam is dit jaar het Mekka uitjesminnend Nederland. De complete top drie van de verkiezing in Zuid-Holland vind je daar. Na het Mariniersmuseum volgt Futureland - waar je kunt ontdekken hoe de nieuwste havens van Rotterdam zijn opgespoten - op de tweede plaats en Miniworld, een complete samenleving met een schaal van 1:87, als nummer drie.

Hoenderdaell

In Noord-Holland heeft Landgoed Hoenderdaell de hoogste cijfers gehaald. Het dierenpark met het opvangcentrum van Stichting Leeuw scoorde naast heel veel stemmen, hoge punten op bijna alle onderdelen. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen werd tweede en Museum BroekerVeiling in Broek Op Langedijk is nummer drie.

De zeker 100 vrijwilligers van vijftig jaar en ouder van Waterlijn Rondvaarten Amersfoort hebben ook reden om trots te zijn. Dankzij hun belangeloze inzet staat Waterlijn nummer één in Utrecht. Al ruim 20 jaar verzorgt Waterlijn historische boottochten door de karakteristieke binnenstad van Amersfoort. Het Nationaal Militair Museum in Soest kreeg de tweede prijs en De Botanische Tuinen in Utrecht de derde.