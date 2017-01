Alles over de actie #ditismijnkrant

Op de barricaden! Voor onze krant, in ook al zijn digitale verschijningsvormen, voor onze lezers en voor onafhankelijke nieuwsvoorziening in de haarvaten van eigen stad en streek! Lees hier alles over onze actie #ditismijnkrant.

Door Leander Mascini - 12-1-2017, 15:01 (Update 12-1-2017, 15:01)

Wij willen met positief getoonzette initiatieven de focus leggen op de noodzaak van een regionale krant. Deze acties zullen zowel op als buiten de werkvloer plaatsvinden. U als lezer zal geen last ondervinden van #ditismijnkrant.

Publicaties in andere media over de actie:

