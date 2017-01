Windkracht 9, regen, stormvloed en files

DEN OEVER - „Nederland is voortaan beschermd tegen een superstorm”, kopten de nieuwsmedia november vorig jaar. Volgt vanavond een eerste test? Er worden hoge waterstanden verwacht. Stormvloed. Met name in Den Oever. Op Texel wordt, en dat is uniek, een dijk tijdelijk versterkt met textiel van kunststof.

Door Leonie Groen en Sam Trompert - 13-1-2017, 6:45 (Update 13-1-2017, 6:45)

Maar een superstorm? Nee hoor, dat valt wel mee, zeggen weerkundigen van Weeronline en Weerplaza. Het zal wel flink tekeer gaan vandaag in de kustgebieden, is de verwachting. Er is Noordwesterstorm op komst. ,,Windkracht 9 met zware windstoten tot wel 115 kilometer per uur. En omdat het twee dagen na volle maan is, komt er springtij bij”, zegt woordvoerder Jacob van Wezel van weeronline.nl.

De storm stuwt het water van de Noordzee flink op. De hoogheemraadschappen treffen daarom maatregelen. De operationele teams komen dagelijks bij elkaar om af te stemmen wat er moet gebeuren. De sluis bij Katwijk gaat morgen opnieuw dicht, omdat het hoogheemraadschap Rijnland een waterstand van 2.85 meter verwacht. „Het sluiten van de sluis komt ongeveer een keer per jaar voor”, zegt woordvoerder Gerbrant Corbee.

Ook in Den Helder wordt om 20.00 uur een hoge waterstand verwacht: 2.18 meter boven NAP. ,,Normaliter bedraagt de waterstand in Den Helder een halve meter tot een meter boven NAP. In Den Oever zal het water tot 2.60 stijgen. Anderhalve meter hoger dan normaal. De kades gaan onderstromen”, zegt woordvoerder Marko Cortel van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Daarom sluit het hoogheemraadschap vandaag om 15.30 uur de coupure-deuren van de haven naar het dorp Den Oever. ,,Dit is een van de twee zichtbare maatregelen die wij nemen”, zegt Cortel. De andere is op Texel. Dat betreft een unieke maatregel. In de dijken van de zuidelijke haven van Oudeschild op Texel zitten open gaten in de grasbekleding. Dat komt door proefboringen en het uitgraven van stukken dijk met het oog op mogelijke toekomstige dijkverzwaring. Cortel: ,,Drie of vier plekken van elk twintig meter gaan we afdekken met geotextiel. Hierdoor kan het regenwater en overslaand water afstromen. Het is een eeuwenoude methode. Vroeger werden de zeilen van schepen gebruikt om dijken te beschermen. Dit doen we nooit. We hebben hiermee twee maanden geleden op Marken geoefend.”

De buitenhaven van Oudeschild zal onderstromen. De gemeente plaatst bordjes om de bewoners te waarschuwen de auto’s weg te halen. Bij De Cocksdorp op Texel wordt de buitendijks gelegen Weg naar de Volharding gesloten. Op het eiland worden de stormschuiven gesloten van vijf gemalen die een open verbinding met de Waddenzee vormen. De drie stuwen daar gaan ook dicht.

In IJmuiden zal het water hoog over de pieren heen stuiven. De enige gevaarlijke situatie de daardoor ontstaat, volgens Corel, komt van bezoekers. ,,Je hebt altijd avonturiers die over de pieren heen willen.” Hij waarschuwt: ,,Ga niet de pieren op. Er hoeft maar een golf verkeerd te gaan en je ligt in het water.”

Michiel Severin van Weerplaza waarschuwt automobilisten. „Ik verwacht vertraging op de weg en op Schiphol. Het zou me niet verbazen als het vrachtverkeer tijdelijk niet over de Afsluitdijk mag. Dat zou ook kunnen gelden voor de Houtribdijk (Enkhuizen-Lelystad, red.).”