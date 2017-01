Minder files na heropening Velsertunnel

VELSEN - De heropening van de Velsertunnel maandag levert gegarandeerd minder files op. Niet alleen wordt de doorstroming op de A9 beter, ook zal de Velsertunnel minder vaak dichtgaan voor te hoge vrachtwagens.

Door Frans van den Berg - 13-1-2017, 9:05 (Update 13-1-2017, 9:05)

De Velsertunnel was jarenlang koploper in Nederland als het ging om te hoge vrachtwagens. Gemiddeld 166 keer per week sprongen alle verkeerslichten op rood nadat een vrachtwagen toch alle waarschuwingen had genegeerd. De laatste hoogtedetectie zet dan al het verkeer stil, waarna het al gauw tien minuten duurt voor het verkeer weer kan rijden. En wanneer een vrachtwagen dan toch is doorgereden en klem zit in de tunnel, is de verkeerschaos nog groter.

Te laag

De zestig jaar oude tunnel was slechts 4.17 meter hoog, waarbij de detectie was afgestemd op 4.07 meter. Nieuwe tunnels zijn allemaal 4.50 meter. Logisch dat de Velsertunnel met 8500 afsluitingen per jaar aan de top stond. Tijdens de negen maanden durende renovatie is de doorrijhoogte van de Velsertunnel vergroot met twaalf centimeter.

Bovendien is bij de tunnelingang een beveiligingsconstructie gemaakt zodat een vrachtwagen die toch doorrijdt, zich al voor de tunnel klem rijdt en niet pas halverwege. Geen schade meer in de tunnel en hopelijk ook minder hoogtemeldingen.

Omrijden

Na de heropening van de Velsertunnel is omrijden via de Wijkertunnel ook niet meer nodig. Het ging daarbij toch om 60.000 auto’s per dag die zich op de A9 mengden in het verkeer naar de Wijkertunnel waar normaal ook al 60.000 auto’s per dag rijden. Om die extra stroom aan te kunnen, waren tijdelijk de vluchtstroken omgebouwd tot rijbanen zodat in iedere richting drie rijbanen beschikbaar waren. Dat leidde soms toch nog tot files voor en na de tunnel.

Een kleine duizend automobilisten per dag hadden de afgelopen maanden de Coentunnel als alternatief genomen en nog eens 750 reden via de A8 vanuit Zaanstad naar de IJmond. Ook namen forenzen in de IJmond vaker de trein, de fiets of de pont. Vanaf maandag pakken die weer de Velsertunnel. Zodra de laatste werkzaamheden aan de tijdelijke op- en afritten achter de rug zijn, moet het verkeer weer ongestoord kunnen doorrijden op de A9. In de Wijkertunnel zijn dan weer twee rijstroken omdat de tijdelijke baan dan weer gewoon de vluchtstrook is.

Calamiteiten

Wel heeft Rijkswaterstaat besloten om twee calamiteitenbogen permanent te laten liggen. Die zijn normaal afgesloten met een slagboom, maar wanneer de Velsertunnel na een incident of voor onderhoud dicht is, dan gaan de bomen omhoog en kan verkeer toch omrijden via de Wijkertunnel. Daarvoor is vanaf Beverwijk een afslag naar de A9/Wijkertunnel en aan de zuidzijde van de tunnel een afslag naar IJmuiden/Haarlem-Noord.

Een simpele maar noodzakelijke oplossing voor het nieuwe verbod om verkeer in twee richtingen door een tunnelbuis te laten rijden. Wanneer vroeger een tunnelbuis dicht was voor onderhoud, werd al het verkeer door de andere buis geleid.