’Schiphol niet op slot gooien’

SCHIPHOL - De luchtvaartmaatschappijen willen het Aldersakkoord over de groei van Schiphol openbreken. Zij claimen nu al extra vluchten en niet pas na 2020.

Door Frans van den Berg - 13-1-2017, 20:58 (Update 13-1-2017, 20:58)

„De luchthaven mag niet bijna vier jaar op slot”, stelde Frank Allard, voorzitter van de Barin, vrijdagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn organisatie. De Barin is de belangenbehartiger van alle luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn zoals KLM, Easyjet, Transavia en Corendon.

Schiphol is het afgelopen hard gegroeid naar 63,6 miljoen passagiers, waarmee het nu de derde luchthaven van Europa is geworden. Het aantal starts en landingen steeg tot 479.000. Ook voor dit jaar staan nieuwe vluchten en verbindingen in de planning, zodat de grens van 500.000 vliegbewegingen waarschijnlijk al wordt gehaald. Maar in het Aldersakkoord hebben sector, overheid en bewoners besloten dat die grens geldt tot en met 2020. Pas daarna is groei mogelijk wanneer de geluidsoverlast verder afneemt.

Stiller

„Maar wij willen de komende drie jaar verder groeien en dat kan ook omdat de geluidsoverlast sterker is afgenomen dan was verwacht. Ook de komende jaren komen er steeds meer stillere toestellen. Zodra de Milieu Effect Rapportage voor Schiphol dit voorjaar klaar is, zal dat ook blijken. Dat moet dan het uitgangspunt worden voor de gesprekken onder leiding van Alders”, riep hij vooral de bewoners op, die zich tot nu toe verzetten tegen het openbreken van de afspraken.

Schiphol-directeur Nijhuis wil zich vooralsnog ook houden aan de afspraken, al was het maar omdat een nieuwe pier pas in 2019 klaar is. Hij wil vooral dit jaar, wanneer ook een nieuw kabinet aantreedt, nieuwe afspraken maken voor de periode na 2020.

Lelystad

Frank Oostdam, directeur van de reisorganisatiekoepel ANVR, bepleitte vrijdagavond ook al om niet drie jaar op de handen te gaan zitten. Over het verplaatsen van vluchten naar Lelystad, liet hij zich negatief uit. ,,Het aantal vakantievluchten vanaf Schiphol is zelfs twee keer zo groot als de toekomstige maximale capaciteit van Lelystad, dus dat past nimmer. Bovendien is het vreemd wanneer Nederlandse vakantiegangers niet meer vanaf Schiphol kunnen vertrekken om plaats te maken voor overstappende intercontinentale poassagiers.’’

KLM neemt een tussenpositie in dit conflict in. Het netwerk van KLM is juist gebaad bij die overstappers. ,,Dat Schiphol al bijna vol is, komt vooral omdat steeds meer prijsvechters op Schiphol zijn neergestreken. Die voegen niets toe aan de werkgelegenheid en het netwerk van Schiphol’’, stelde eerder deze week de pilotenbond VNV.