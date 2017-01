AMC onderzoekt lijkontbinding op eigen grond

AMSTERDAM - Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam heeft een vergunning gekregen om lijken te begraven op een eigen kleine begraafplaats voor wetenschappelijk onderzoek. Het doel is om onderzoek te doen naar de ontbinding van lichamen, die ter beschikking zijn gesteld aan de wetenschap. De begraafplaats is ook van belang voor forensisch onderzoekers en bij het oplossen van ernstige misdrijven, maakte het ziekenhuis dinsdag bekend.

Door ANP - 17-1-2017, 11:29 (Update 17-1-2017, 12:09)

De wetenschappelijke begraafplaats komt in een hoek van het AMC-terrein, waar ruimte is voor enkele tientallen lichamen. ,,We willen medio dit jaar beginnen met het onderzoek en het eerste lichaam begraven'', zegt Roelof Jan Oostra hoogleraar Anatomie van het AMC. Op de begraafplaats worden de lijken zonder kist op een diepte van maximaal een meter begraven. Met het lichaam gaat meetapparatuur mee de grond in om de ontbinding te volgen.

Het is voor het eerst dat er een dergelijke begraafplaats komt in Nederland.