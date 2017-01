’Botstuk MH17 lag in loods’

DEN HAAG - De botresten die journalist Michel Spekkers meenam uit Oekraïne, lagen in de loods waar brokstukken van MH17 lagen opgeslagen. Dat blijkt uit nadere bestudering van de beelden die Spekkers van de zoektocht opnam.

Door Rens Koldenhof - 18-1-2017, 7:30 (Update 18-1-2017, 7:30)

,,Het botstuk lag bij de deur aan de linkerkant. Dat blijkt duidelijk uit de beelden’’, aldus Spekkers. Hij bekeek de opnamen gisteren samen met iemand van het technisch onderzoeksteam. Spekkers stond de videobeelden vrijwillig af aan justitie. Ze waren nog niet eerder bekeken, nadat justitie ze vorig weekend in beslag nam op Schiphol.

Volgens Spekkers is het aannemelijk dat er meer botresten in de loods liggen. ,,Op de beelden zie je me diverse keren dingen oprapen en commentaar leveren dat het mogelijk om menselijk materiaal kan gaan. Ik heb alleen dit deel meegenomen, omdat ik hiervan het meest overtuigd was dat het onderzocht moest worden door het onderzoeksteam.’’

Spekkers werd gisteren acht uur gehoord door justitie, waarvan vijftig minuten officieel in het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar de journalist. Hij wordt ervan de resten niet te hebben willen afgeven op Schiphol. Ook zijn metgezel, Stefan Beck, werd door justitie gehoord. De laatste stemde in de beelden die hij op Schiphol maakte, te wissen.

De audio-opnamen die Spekkers zelf maakte op Schiphol, wil hij niet wissen. Deze zijn daarop opnieuw ingeseald. Volgens Spekkers ondersteunen de opnamen zijn verhaal dat hij de botresten vrijwillig wilde afstaan. Justitie wil de opnamen wissen omdat ze de identiteit van leden van het onderzoeksteam Primo zouden kunnen onthullen.

Spekkers is wel bereid de stemmen te vervormen. De rechter-commissaris moet nu beslissen wat er mee gaat gebeuren.