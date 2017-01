Lijst LAKS was ’verkiezingsstunt’

ANP LAKS liegt over deelname verkiezingen

DEN HAAG - Den Haag Het plan van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) om in maart mee te doen aan de verkiezingen blijkt een zogenoemde hoax. De scholierenorganisatie maakte eerder deze week bekend de Kamer in te willen om de problemen in het onderwijs aan te pakken.

Door Sam Trompert - 18-1-2017, 10:47 (Update 18-1-2017, 10:57)

Woensdag werd bekend dat LAKS zich niet verkiesbaar stelt, via Twitter. De organisatie spreekt zelf van een ,,verkiezingsstunt”.

De scholierenclub had een twintigpuntenplan opgesteld om het onderwijs te verbeteren. Die gelden nog steeds, zegt LAKS-voorzitter Sven Annen. Maar de scholieren zijn niet verkiesbaar voor Kamerzetels.