IJsselmeervissers woest over uitkoop

ARCHIEFFOTO - HANS VAN WEEL

HOORN - Een aantal IJsselmeervissers is boos over de uitkoopregeling waar de Vissersbond en provincies op aansturen bij het ministerie van Economische Zaken. Ze stappen uit de Producentenorganisatie IJsselmeer.

Door Rien Floris - 18-1-2017, 15:40 (Update 18-1-2017, 15:41)

,,Die Vissersbond doet niets voor ons’’, zegt IJsselmeervisser Jan Last uit Hoorn. Hij en visser Patrick Schilder uit Volendam stappen uit de Vissersbond. Ze zijn boos op voorzitter Nooitgedagt. ,,Nooitgedagt had nooit zijn handtekening mogen zetten zonder overleg met ons’’, zegt Last. ,,Er worden spelletjes met ons gespeeld.’’ De Wieringer IJsselmeervisser Siemen Wigbout...