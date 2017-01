Vermoeidheid bij piloten onder de loep

AMSTERDAM - Om te voorkomen dat piloten en ander luchtvaartpersoneel te vermoeid in een vliegtuig stappen, wordt de komende twee jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar de werk- en rusttijdenregeling van vliegtuigbemanning.

Door ANP - 20-1-2017, 10:18 (Update 20-1-2017, 10:54)

Dat meldde het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) dat een van de onderzoekende partijen is.

Er wordt vooral gekeken naar de effectiviteit van de werk- en rusttijdenregeling, zoals deze begin 2016 in Europese regels is vastgelegd. De vraag is of deze voldoende bescherming biedt om de potentiële gevolgen van vermoeidheid op het presteren van vliegtuigbemanningen te voorkomen.

De werkroosters van het vliegend personeel zullen uitvoerig worden onderzocht. Daarnaast wordt de bemanning in de praktijk gevolgd. Dit gebeurt met behulp van een polsband die onder meer kan meten hoe lang iemand slaapt.

De Europese Commissie trekt 1,8 miljoen euro uit voor het onderzoek.