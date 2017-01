Hout: net zoveel waard als goud

Hout is goud. De bomen groeien tot in de hemel. Tenminste, als het om de winsten in de houthandel gaat. De bomen zelf moeten buigen. Voor illegale houtkap en steeds extremer weer. De Leidse houtanatoom Pieter Baas helpt douaniers die het mes willen zetten in illegale houtkap. En pleit voor meer onderzoek naar het effect van de klimaatverandering.

Door Tekst en foto’s: Leonie Groen - 21-1-2017, 1:00 (Update 21-1-2017, 1:00)

Hout is sinds mensenheugenis van waarde geweest. Er is volgens de Leidse houtanatoom Pieter Baas altijd al met hout gesleept. „De farao’s zaten op...