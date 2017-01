Meer klachten over vliegroutes Schiphol

SCHIPHOL - Acht procent meer mensen hebben het afgelopen jaar een klacht ingediend over Schiphol. Samen dienden zij 215.621 klachten in: een stijging van dertig procent. Met name de Polderbaan en Aalsmeerbaan leverden meer overlast op voor omwonenden.

Door Frans van den Berg - 24-1-2017, 13:03 (Update 24-1-2017, 13:37)

Dat blijkt uit de jaaroverzichten die het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol per baancluster heeft opgesteld. Een echt jaaroverzicht verschijnt pas volgende maand, maar het aantal klachten is al bekend.

De cijfers betreffen het gebruiksjaar, dat tot 1 november liep. In twaalf maanden werden 492.657 starts- en...