Directeur geeft geld liever aan cliënten

HOORN - Zorgorganisatie Wilgaerden uit West-Friesland stapt uit brancheorganisatie ActiZ. Bestuursvoorzitter Iris van Bennekom vindt dat ze de contributie van vijftigduizend euro beter kan besteden aan nieuwe duofietsen of een mooie dag voor de cliënten.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 16:45 (Update 24-1-2017, 17:01)

De brancheorganisatie blunderde de afgelopen tijd met een nieuwe CAO waarbij in Den Haag geen dekking was gevonden voor de onregelmatigheidstoeslag die zorginstellingen nu zelf moeten financieren.

,,Het is een prachtige CAO en prima toeslag. Maar je moet wel onderzoeken hoe het betaald moet worden. Als je dan achteraf naar het ministerie gaat, zegt de staatssecretaris: ’u heeft deze deal gesloten en succes er mee.’ Wij kunnen het betalen, maar er moet niets meer mis gaan.’’

Ook met lijsten van de inspectie over de kwaliteit van zorginstellingen is volgens Van Bennekom ongelukkig omgegaan. ,,De ouderenzorg werd neergezet als een sector die het heel slecht doet. Wij stonden op de lijst dat het bij ons verbeterd was. Met zo’n lijst is niks mis, maar de vereniging riep op om niets meer openbaar te maken. Maar als we moeten verbeteren, kunnen we daar toch eerlijk over zijn?’’

Zorg is zwaarder

De zorginstelling kan verder zonder branchevereniging. Ze geeft ActiZ nog eens kans als er wat verandert. ,,Er is veel gaande in de ouderenzorg en dan vraag je je af of de vereniging bijdraagt aan de uitdagingen waar we voor staan.’’

ActiZ is volgens haar te veel gericht op dingen die vandaag gebeuren en net op de toekomst. ,,De zorg is ongelofelijk veel zwaarder geworden. Natuurlijk hebben we handen aan het bed nodig en met het hart van onze mensen is niks mis. Maar je hebt mensen nodig die die complexe zorgproblematiek aankunnen en daar voor zijn opgeleid.’’

Actiz moet volgens Van Bennekom ook beter het eerlijke verhaal over de ouderenzorg vertellen.

,,Als je in een verpleeginstelling komt, ben je heel erg afhankelijk en ziek. De laatste periode van je leven is geen feestje. Zij doen daar te vrolijk en te simpel over alsof je in het Walhalla terecht komt. We hebben ongelofelijk veel bereikt als je de zorg van nu vergelijkt met de tijd van zes-persoonskamers en één menu. Maar dat neemt het leed niet weg. We moeten de ouderenzorg beter profileren als iets dat bij het leven hoort.’’

Van Bennekom heeft geen plannen om samen met andere zorginstellingen die ook per 2018 het lidmaatschap hebben opgezegd een nieuwe branchevereniging op te richten. ,,We geven het signaal af dat het anders moet. Als dat niet gebeurt, stappen we er echt uit.’’