’Inburgeringstraject van twee jaar niet nodig’

LEIDEN - Hoe zorgen we ervoor dat statushouders niet vastlopen in de bijstand, maar hun draai vinden in de Nederlandse maatschappij? Het antwoord is misschien wel het project 24x24, van de gemeente Leiden.

Door Van onze verslaggevers - 25-1-2017, 19:00 (Update 25-1-2017, 19:00)

Wethouder Roos van Gelderen heeft in elk geval goede hoop. „Misschien heeft Jos Wienen ons wel in zijn hoofd als voorbeeld, als hij het heeft over een intensief traject van twee jaar.”

Bij het Leidse traject worden statushouders intensief begeleid, gedurende vier perioden van 24 weken, waarin ze wekelijks 24 uur besteden aan het leren van de taal en cultuur van Nederland. De eerste resultaten zijn veelbelovend, volgens Van Gelderen.

Wethouder Arjo Klamer van de gemeente Hilversum voelt weinig voor het plan van Jos Wienen. ,,Twee jaar verplicht een inburgeringsprogramma volgen is niet voor iedereen nodig’’, vindt hij. ,,Sommige mensen moet je dat niet aandoen. Ik sprak laatst een jongen uit Syrië, die hier nu enkele maanden is en al redelijk goed Nederlands spreekt. Zo’n jongen moet gewoon aan de slag.’’

Maatwerk

Wel staat Hilversum wat hem betreft vooraan als het Rijk toestaat dat de gemeenten de regie over de inburgering weer overnemen. Ook de Leidse wethouder Van Gelderen vindt dat. „Ieder leefgebied is anders en vraagt een andere insteek. Gemeenten kunnen maatwerk leveren.”

De gemeente Alkmaar laat weten voor meer regie bij de gemeente te zijn. Alkmaar wil starten met een programma integratie en participatie voor vergunninghouders. Onderdeel van dit programma is dat de vergunninghouder wordt voorgelicht over de mogelijkheden van het inburgeringsprogramma en daar zo snel mogelijk mee gaat starten. Ook volgt de gemeente de voortgang van het programma dat 1,5 jaar duurt en dat naast het inburgeringsprogramma wordt gevolgd.