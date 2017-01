77 procent bij opleiding huisarts is nu een vrouw

Infogafiek Peter van den Elshout/HMC NIVEL onderzocht de verhouding M/V bij huisartsen

AMSTERDAM - Het aantal vrouwelijke huisartsen is sinds vorig jaar groter dan mannelijke huisartsen. Dat blijkt uit onderzoek dat NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) op verzoek van deze krant deed. Vorig jaar bestond 52 procent van de huisartsen uit vrouwen.

Door Rien Floris - 27-1-2017, 22:00 (Update 27-1-2017, 22:00)

In 1975, toen het NIVEL begon met de ’Registratie van Huisartsen’, was nog geen vijf procent van de werkzame huisartsen een vrouw. Gedurende 40 jaar is het aandeel van vrouwen doorlopend gestegen. In 2015 was het ’fifty-fifty’, maar vorig...