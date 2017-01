Internethit door zes ton dode ’babyvis’

DEN HELDER - Zes ton ondermaatse dode visjes die in een container wordt geschept bij de visafslag in Den Helder zorgt voor een internethit. Bijna 800.000 mensen bekeken de foto’s. Duizenden tekenden vervolgens de petitie van visserij-actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) tegen de aanlandplicht.

Door Rien Floris - 29-1-2017, 14:58 (Update 29-1-2017, 14:58)

Vissers voeren al lange tijd actie tegen het verplicht aanlanden van alle vis. Ondermaatse vis mag volgens Europese regels niet meer overboord worden gegooid waarmee de overlevingskans voor vis die nog wordt teruggezet is verdwenen.

De vissers van EMK hoopten op 10.000 handtekeningen voor hun petitie, maar hebben dat nu maar opgerekt tot 20.000 omdat steeds meer mensen tegen het doordraaien van ondermaatse vis protesteren.

Soms heel ludiek zoals in viswinkel De Visbroeders van de tweeling Aard en Peter Lagerwerf uit Amersfoort. Die gingen uit de kleren voor de vissers met een kabeljauw als schaamlap.

Tweede kans

Visser Dirk Kraak uit Den Helder, bestuurslid bij EMK is maar wat blij met alle acties tegen de aanlandplicht. De tienduizenden visjes (ondermaatse tong, schar, schol, tarbot en griet) die in Den Helder in een container werden gekieperd zijn allemaal afkomstig van de UK33.

,,Vermenigvuldig dat met het aantal schepen en je komt op enorme tonnages aan vis die wordt wegegooid. Een schande. In zee krijgt een ’babyvisje’ een tweede kans en anders belandt het in het ecosysteem van de Noordzee als voer voor vissen, vogels en zeehonden.’’