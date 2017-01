Wetenschappelijke begraafplaats AMC: hoe vind je een heimelijk graf en hoe oud is het dan?

Professor Roelof-Jan Oostra op het veld op het terrein van het AMC waar stoffelijke overschotten begraven worden van mensen die hun lichaam hebben afgestaan aan de wetenschap.

Hoe vaak heimelijk een graf in de vrije natuur wordt gegraven, is niet bekend. Zo’n drie keer per jaar wordt er een gevonden. Er moeten meer heimelijke graven zijn. Maar hoe vind je die? En hoe lang ligt het slachtoffer er dan al? Dat is moeilijk vast te stellen. Het Academisch Medisch Centrum probeert antwoorden te vinden door doden te begraven op een eigen veldje.

Door Leonie Groen - 29-1-2017, 19:59 (Update 29-1-2017, 20:10)

Waar laat je een lijk? Slachtoffers worden in Nederland opvallend vaak begraven. Ons land is te klein...