Steeds minder mist, behalve deze winter

foto ANP De luchtverkeersleiding heeft zo weinig zicht. Bekijk Fotoserie

SCHIPHOL - Het aantal mistdagen is de afgelopen dertig jaar gehalveerd. Maar deze winter vormt daarop een uitzondering, met veel overlast op de wegen en Schiphol.

Door Frans van den Bergf.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl - 30-1-2017, 22:03 (Update 30-1-2017, 22:03)

„We hebben in december en januari langdurig hogedrukgebieden boven Nederland en omringende landen gehad. Wanneer de wind dan uit het zuidoosten komt, heb je bij ons mooi zonnig weer en slecht weer rond de Middellandse Zee. Maar we hadden ook veel dagen met luchtstromen die over zee kwamen. Dan heb je vochtige lucht. Wanneer er dan...