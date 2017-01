Zandvoort nummer 1 op Grand Prix wenskalender

ANP Formule 1-coureur Max Verstappen tijdens het familie-evenement Racedagen, driven by Max Verstappen op Circuit Park Zandvoort.

ZANDVOORT - Het circuit van Zandvoort staat weer op de Formule 1-kalender. Maar dan gaat het wel om de ’wenskalender’ van Skysports.

Door Rien Floris - 31-1-2017, 20:39 (Update 31-1-2017, 21:16)

De nieuwe formule 1-baas Chase Carey van Liberty Media ziet mogelijkheden voor uitbreiding van de Formule 1-kalender (nu 20 races in 20 landen) maar denkt vooral aan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het Britse Skysports laat Formule 1-fans stemmen op hun favoriete circuit om toe te voegen. Zandvoort staat in de peilingen op de eerste plaats boven Londen, Zuid-Afrika, Las Vegas, New York en Brands Hatch. Carey wil van de races grotere publieksevenementen maken zoals de super bowl. Hij noemt ook historische circuits en dan komt Zandvoort natuurlijk ook in beeld. Het uit 1948 stammende circuit heeft 34 Grand Prix races gehad. De laatste was in augustus 1985.

Roland Kleve, Algemeen Directeur van Circuit Park Zandvoort is enthousiast: „Het is geweldig om te zien dat de voorkeur voor een Nederlandse GP bovenaan staat in een internationale poll. In Nederland leeft de F1 steeds meer en het is dan ook fantastisch dat er ook internationaal bij de fans aandacht is voor een Grand Prix in Zandvoort.”

Hij is nieuwsgierig naar de conclusies die Liberty Media verbindt aan deze poll van SkySports. „Wij staan er samen met de Gemeente Zandvoort absoluut positief tegenover om dit spectaculaire sportevenement in Nederland te hebben. Al lange tijd zijn we uiterst enthousiast over de prestaties van ’onze’ Max Verstappen en de ultieme droom van de terugkeer van F1 naar Zandvoort.”