Gebarenchallenge voor (slecht)horenden en doven: ’Zullen we samen gebaren?’

Leonie Groen Bianca van der Horst.

Ze is slechthorend maar komt goed uit haar woorden. Ze volgt jou. Niks aan de hand. Toch? De Haarlemse Bianca van der Horst ziet dat toch anders. Een gesprek met ’een horende’ mat haar af. Daarom daagt ze alle horenden uit om gebarentaal te leren ’spreken’. ,,Heerlijk is het om met een ander te kunnen gebaren.”

Door Leonie Groen - 1-2-2017, 6:00 (Update 1-2-2017, 6:00)

Haar woning in Haarlem heeft een deurbel. Van der Horst zit met haar rug naar het raam in de woonkamer. Op het raam kloppen of voor...