Rapport Laka: markt voor medische isotopen straks oververzadigd’

AMSTERDAM - Pallas is een volkomen zinloos project. De markt voor reactorisotopen krimpt, terwijl er tegelijkertijd steeds meer methoden zijn om medische isotopen te produceren. Dat stelt Stichting Laka.

Door Roel van Leeuwen - 3-2-2017, 7:58 (Update 3-2-2017, 7:58)

De Pallas-reactor moet in 2024 de opvolger worden van de ruim 55 jaar oude Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. De stichting voorbereiding Pallas-reactor wil dit jaar een bouwer selecteren voor het project. Hiervoor zijn INVAP uit Argentinië, Areva uit Frankrijk en Kaeri uit Zuid-Korea in de race.

Daarnaast moet de stichting zorgen voor...