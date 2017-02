Niod: ’Psychiatrische patiënten bezweken aan verwaarlozing in oorlogsjaren’

Uit ’Vergeten slachtoffers’ De rotanafdeling op de Willem Arntsz Hoeve, toen het er nog goed was, ± 1930.

DEN DOLDER - Ernstige verwaarlozing leidde tot de dood van 1163 patiënten van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder gedurende de hele Tweede Wereldoorlog. Onder hen ook grote groepen patiënten die waren geëvacueerd uit het provinciaal Ziekenhuis Santpoort, Duin en Bosch in Castricum en de epilepsiekliniek Meer en Bosch in Heemstede. De erbarmelijke omstandigheden op de Willem Arntsz Hoeve, in oktober 1942 overgenomen door NSB’ers, werden de kwetsbare patiënten fataal. Dit concluderen Cecile aan de Stegge, geassocieerd onderzoeker bij het NIOD, en historicus Marco Gietema in hun boek ’Vergeten slachtoffers’.

Door Leonie Groen - 3-2-2017, 6:00 (Update 3-2-2017, 6:00)