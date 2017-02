Wie betaalt voor schade overstromingen?

AMSTERDAM - Er moet in Nederland een goed debat komen over hoe de risico’s voor overstromingen worden verdeeld en wat de rol is voor burgers en bedrijven in gebieden die minder goed beschermd worden. Hiervoor pleit Emmy Bergsma, die deze week promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking wordt het overstromingsgevaar steeds groter. Maar wie betaalt er als het water schade aanricht? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Bergsma, die de situatie in Nederland heeft vergeleken met die in de Verenigde Staten.

Daarbij heeft ze vooral gekeken naar de besluitvormingsprocessen. ,,Als we kijken naar Nederland valt op dat we het sinds het eind van de 19e eeuw collectief regelen. We zijn gewend dat overstromingsbeleid het pakkie-an van de overheid is.’’ In Nederland worden dijken gebouwd en versterkt en er als het toch mis gaat, wordt de schade gecompenseerd.

,,Maar er gaan steeds meer stemmen op die zeggen: ’hoe lang kunnen we hier mee doorgaan?’ Dijken moeten steeds hoger en het versterken van de dijken kost miljarden’’, aldus Bergsma, die stelt dat we in Nederland vooral ingenieurs raadplegen als overstromingsexperts.

In de Verenigde Staten zijn het volgens Bergsma juist sociaal geografen die van invloed zijn geweest op de wijze waarop met overstromingsbeheer is omgegaan. ,,Daar is veel kritiek op dijken omdat en je het bouwen op de meest risicovolle plekken in de hand werkt. Burgers werden er ontmoedigd om in overstromingsgevoelige gebieden te gaan wonen.’’

,,In 1968 is daar een federaal verzekeringsprogramma ingevoerd, waarbij mensen die in overstromingsgevoelige gebieden wonen, verplicht zijn een verzekering af te sluiten. Tegelijkertijd werd meegedacht wat mensen zelf konden doen om hun premie te verlagen. Bijvoorbeeld door de grond waarop je je huis neerzet te verhogen tot het flood level.’’

Hoewel de premies nog steeds bestaan, heeft het Amerikaanse congres besloten deze te subsidiëren omdat ze het toch onrechtvaardig vond dat de mensen in bijvoorbeeld New Orleans deze lasten moeten dragen. Het toont volgens Bergsma wel aan dat daar het debat over wie de lasten van het overstromingsrisico moet dragen, ruimschoots is gevoerd.

In Nederland worden niet alle gebieden op hetzelfde niveau beschermd tegen overstromingen. De economische waarde van het gebied en de hoeveelheid mensen die er wonen zijn hierbij leidend. Voor de ’minder waardevolle’ gebieden wordt ingezet op ’ruimtelijke adaptatie’. Met deze strategie wordt een grotere inbreng van de gemeenten, bedrijven en burgers gevraagd: zij moeten de ruimte zo inrichten dat de gevolgen van een overstroming beperkt blijven.

,,In de debatten in het parlement worden de gevolgen van ruimtelijke maatregelen voor gemeenten, burgers en bedrijven nauwelijks herkend’’, stelt Bergsma. Volgens haar zou het goed zijn als ook hier sociale geografen en gedragseconomen worden geraadpleegd om tot afgewogen keuzes te komen. Zo kun je je bijvoorbeeld afvragen of mensen in het Oosten van het land moeten betalen voor mensen die zelf hebben besloten om in de lager gelegen Randstad te blijven wonen. Bergsma: ,,Het is belangrijk dat we de discussie voeren over welk deel van de risicolasten we collectief willen dragen.’’