Boete voor illegale taxichauffeur Schiphol

SCHIPHOL - Op Schiphol heeft een taxichauffeur zonder vergunning, een zogeheten snorder, vrijdag een boete van 12.000 euro gekregen. De Amsterdammer werd betrapt toen hij in een gewone personenauto een betalende passagier afzette op de luchthaven, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laten weten.

Door ANP - 3-2-2017, 19:36 (Update 3-2-2017, 19:37)

Hij moet de boete betalen omdat hij al eerder op hetzelfde was betrapt en toen een last onder dwangsom (een voorwaardelijke boete) had gekregen van 10.000 euro. Dat bedrag was in de tussentijd opgelopen tot 12.000 euro. Vrijdag werd de man voor de derde keer betrapt, waarop hij opnieuw een voorwaardelijke boete opgelegd heeft gekregen van 10.000 euro. Dat bedrag moet hij betalen als hij een vierde keer tegen de lamp loopt.

De ILT waarschuwt dat er de komende tijd vaker taxicontroles zullen zijn op Schiphol.

Op Schiphol woedt al een tijdje een taxioorlog. Ronselaars proberen passagiers op te pikken voordat die de officiële taxistandplaats hebben bereikt. Alleen chauffeurs met een taxivergunning hebben toegang tot die standplaats. Een groep van ruim zestig chauffeurs probeert nu via de rechter af te dwingen dat zij ook op Schiphol mogen rijden.