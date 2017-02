Steeds meer brugwachters wagen overstap

HAARLEM - Gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland verwacht dat er in april voldoende brug- en sluispersoneel is ingewerkt dat over voldoende opleiding beschikt. Volgens hem maken steeds meer brug- en sluiswachters van ODV Maritiem de overstap naar Trigion en onderaannemer City360.

Door Roel van Leeuwen - 6-2-2017, 18:59 (Update 6-2-2017, 18:59)

Trigion won vorig jaar de aanbesteding van de bruggen in de provincie. Dat ging ten koste van ODV Maritiem dat verantwoordelijk was voor de brugbediening. Vanaf april nemen Trigion en City360 deze taak over.

Het blijft de vraag...