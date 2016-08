Haarlemse softbalteams heersen in Europa

Eigen foto De beker is voor Olympia Haarlem.

HAARLEM - Oolders Omaco Sparks en FysioExpert Olympia Haarlem hebben Nederland als softballand en Haarlem als softbalstad nog wat nadrukkelijker op de kaart gezet. Sparks pakte afgelopen zaterdag in Italië de Europacup 1; Olympia legde diezelfde middag beslag op de Europacup 2 in Tsjechië.

Door Rob Spierenburg - 26-8-2016, 17:09 (Update 26-8-2016, 17:09)

In Italië waar het softbal vele malen hoger in aanzien staat, zullen de speelsters van clubs uit het thuisland een mooi bedrag aan hun prestaties hebben overgehouden. En dan met name de softbalsters die als pick-up player in...