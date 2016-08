Bram Schwarz stelt teleur bij WK roeien

ROEIEN - Bram Schwarz is er bij de wereldkampioenschappen roeien voor junioren niet in geslaagd een medaille te winnen.

Door Coen Eggenkamp - 28-8-2016, 17:19 (Update 28-8-2016, 17:19)

Het toernooi op de Willem Alexanderbaan nabij Rotterdam verliep voor de Haarlemmer desastreus. Zaterdag slaagde de wereldkampioen van vorig jaar in de acht er niet in de finale te bereiken en zondag finishte Schwarz als vierde in de B-finale. En dat terwijl hij een ruime maand geleden nog het zilver wist te veroveren bij de Europese Kampioenschappen. ,,Dit WK is uitgelopen op een...