Muisstil in de kleedkamer

Foto Orange Pictures/Karel Delvoije Danny Hols (Koninklijke HFC) heeft handen en voeten nodig om Melvin Grootfaam af te stoppen.

AMSTERDAM - Ook na de vierde wedstrijd in de tweede divisie werd er niet gezongen in de kleedkamer van Koninklijke HFC. De Haarlemmers konden in de uitwedstrijd bij AFC een voorsprong niet over de streep trekken en hielden uiteindelijk zelfs helemaal geen punt over aan het duel.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 4-9-2016, 20:20 (Update 4-9-2016, 20:20)

De termen ’zuur’ en ’onnodig’ vielen na afloop vaak. HFC-trainer Ted Verdonkschot nam ook het woord ’naïef’ in de mond. De manier waarop zijn ploeg twee doelpunten incasseerde, zinde hem totaal niet.

,,We staan gewoon naïef...