Haarlemse debutante op Paralympische Spelen: ’Ik laat het lekker over me heenkomen’

Cleo Keijzer.

HAARLEM - Internationaal debuteren op de Paralympische Spelen. Dat gaat deze week op voor zwemster Cleo Keijzer. Vanaf woensdag is de 18-jarige Haarlemse actief op het hoogste platform voor sporters met een handicap in Rio de Janeiro.

Door Marcel Tabbers - 5-9-2016, 15:43 (Update 5-9-2016, 16:30)

Naast Lisa den Braber (Hoofddorp) en clubgenoot Marc Evers (Hillegom) is Keijzer de derde zwemster uit de regio die in de Braziliaanse metropool aanwezig is. ,,Ik heb hiervoor nog nooit meegedaan aan de Europese- of wereldkampioenschappen. Het is hier in Rio heel overweldigend. Ik laat...