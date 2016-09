Evers start met zilver

RIO DE JANEIRO - Marc Evers is er tijdens de Paralympische Spelen niet in geslaagd zijn titel op de 100 meter rugslag te prolongeren. In Rio de Janeiro zwom de 25-jarige Hillegommer een tijd van 1.00,63 minuut. De Zuid-Koreaan In Kook Lee pakte met een tijd van 59,82 seconden het goud.

Door Marcel Tabbers - 9-9-2016, 12:12 (Update 9-9-2016, 12:12)

Lee nam daarmee sportieve revanche op zijn misser van vier jaar eerder in Londen. Toen meldde hij zich te laat voor de wedstrijd en mocht hij – reglementair – niet meer meedoen in de finale.

Evers, die in Londen goud had gepakt in een tijd van 1.03,11 minuut, had er vier jaar later geen boodschap aan en baalde stevig van zijn zilveren medaille. ,,Het was waardeloos. Heel matig. Als ik nou mijn persoonlijk record van 1.00,42 minuut had verbeterd en zilver had gepakt, was het anders geweest.’’

Komende woensdag gaat het Paralympisch toernooi voor de zwemmer van ZV Haerlem weer verder met de 100 meter schoolslag. Daar staat Evers met een tweede tijd ingeschreven.

Volgende week zaterdag is de 200 meter wisselslag het slotstuk. Op die afstand is Evers met de snelste tijd ingeschreven.