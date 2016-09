Bernadina blij in Oranje

Foto United Photos/Rob van Wieringen Roger Bernadina haalt uit in het duel met Engeland.

HOOFDDORPHOOFDDORP - Jarenlang ontbrak hij in de nationale honkbalploeg. Vrijdagavond maakte de 32-jarige Roger Bernadina weer zijn opwachting in Oranje. Als midvelder kreeg hij in Hoofddorp meteen een basisplaats van fieldmanager Steve Janssen. Bernadina won bij zijn rentree in Oranje, op de eerste dag van het Europees kampioenschap, met 1-11 van Groot-Brittannië.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 23:05 (Update 9-9-2016, 23:05)

,,Je kan hem beter in je ploeg hebben dan tegen hem te moeten spelen”, merkte Janssen lachend op toen hij zijn selectie voor de Europese titelstrijd bekend maakte. Met Bernadina...