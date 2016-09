Valse start voor Strawberries

NIEUW-VENNEP - Als kersverse aanwinst voor de tweede klasse liet De Kikkers uit Nieuw Vennep direct van zich spreken. In de eerste wedstrijd van het seizoen werd de gehavende ploeg van Strawberries kinderlijk eenvoudig opzij gezet.

Door Tom Enthoven - 11-9-2016, 18:23 (Update 11-9-2016, 18:23)

Het is vaak niet makkelijk voor een ploeg die pas gepromoveerd is om het momentum vast te houden op een hoger niveau. De Kikkers had daar zondag ogenschijnlijk geen moeite mee want tegenstander Strawberries werd behoorlijk overlopen op het hagelnieuwe hockeyveld van de Vennepers. Een vliegende...