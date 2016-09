HFC smacht naar een zege

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Wouter Haarmans (HFC) probeert VVSB-verdediger Richelo Fecunda van zich af te schudden.

HAARLEM - De een vond dat HFC twee punten had verloren. Een ander sprak van een winstpunt. De waarheid na de doelpuntloze puntendeling tussen HFC en VVSB lag zoals altijd ergens in het midden. ,,In deze competitie is 0-0 ook een resultaat’’, zei HFC-doelman Tom Boks. ,,Eén onoplettendheidje en je kunt zo’n wedstrijd gewoon verliezen.’’

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 11-9-2016, 18:42 (Update 11-9-2016, 18:42)

Boks hield voor het eerst dit seizoen de nul, al was dat voor de inwoner van Schipluiden geen reden om uitgelaten door de kleedkamer te dansen. ,,Natuurlijk...