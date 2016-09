’Blij dat ik deze kan afstrepen’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Josien Galama krijgt de bal niet langs Hurley-keepster Wendela van Dedem.

BLOEMENDAAL - ,,Ik gun Bloemendaal dit seizoen twintig overwinningen maar niet tegen ons.’’ Jorge Nolte keerde zondag als coach van Hurley terug op ’t Kopje om met 2-4 te winnen van zijn vorige club.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 18-9-2016, 17:13 (Update 18-9-2016, 17:13)

Eigenlijk is terugkeer geen goede term. Nolte is nog steeds werkzaam in Bloemendaal als technisch coördinator en is in die hoedanigheid vier dagen in de week op het complex aan de Aelbertsbergweg te vinden. ,,Dat maakte het een heel rare middag’’, aldus Nolte. ,,Terwijl ik van de week...