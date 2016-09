Swingend Hillegom frustreert zichzelf tegen Elinkwijk

Jeroen Dedel - Foto: Archief

HILLEGOM - In een spectaculair optreden tegen mede-promovendus Elinkwijk wist SV Hillegom zondag op wonderbaarlijke wijze twee punten te verspelen. Karrenvrachten aan kansen gingen er verloren en de bezoekers profiteerden dankbaar.

Door Tom Enthoven - 18-9-2016, 18:09 (Update 18-9-2016, 18:37)

,,Ongelofelijk, echt ongelofelijk’’, herhaalde Arend Jan Kranenburg een aantal keren voor zichzelf. De trainer van Hillegom had na het bizarre gelijkspel even een momentje nodig om te recupereren van wat er voor zijn ogen allemaal had afgespeeld. Vervolgens, met een grijns: ,,Het liefst trap je alles in elkaar wat je voor...