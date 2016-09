Terrasvogels start goed met ruime overwinning op DSS

HAARLEM - De plaatsingswedstrijd tussen de softbalsters van DSS en Terrasvogels dinsdagavond in Haarlem leverde een 1-10 zege op voor Terrasvogels.

Door Monne Reitsma - 27-9-2016, 23:33 (Update 27-9-2016, 23:33)

Het duel werd na een half uur spelen onderbroken nadat de tribune achter de back-stop was ingestort. Daarbij vielen drie gewonden. Na een half uur oponthoud kon de wedstrijd toch worden hervat.

DSS had in de eerste inning via Noa Brand de score geopend. Het bezoekende Terrasvogels kwam in de vierde inning middels hits van Rhowan Stuart, Jeske Meewisse en Ella Krommendijk...