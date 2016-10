Meersquash verliest openingswedstrijd

HOOFDDORP - De mannen van Meersquash zijn het nieuwe squashseizoen woensdagavond begonnen met een 3-9 nederlaag tegen Poort80/Max Beverwijk.

Door Monne Reitsma - 6-10-2016, 14:44 (Update 6-10-2016, 14:44)

Als eersten stapten Frank Hartkoren (Meersquash) en Roberto Kalshoven de baan op. Hartkoren ging met 6-11, 4-11 en 6-11 onderuit.

De strijd tussen de kopmannen van beide ploegen was ook geen enkel moment spannend. Hoofddorper Bart Ravelli had niets in te brengen tegen de Duitser Jens Schoor. Met 2-11 en tweemaal 3-11 ging de winst eenvoudig naar de ploeg uit Beverwijk, dat na vijf jaar afwezigheid zijn rentree in de eredivisie maakte.

Met de twee nederlagen op zak was al duidelijk dat de bonuspunten naar Max zouden gaan. De Duitser in Hoofddorpse dienst, Tim Weber, nam het op tegen zijn landgenoot Carsten Schoor. Het duo maakte er een spannende eerste game van. Uiteindelijk trok Weber met 16-14 de game naar zich toe. Daarna ging het een stuk gemakkelijker getuige de 11-6 en 11-4 overwinningen. Het leverde Meersquash op de eerste speeldag van het seizoen dus drie punten op.

De Hoofddorpers konden woensdag nog niet beschikken over hun absolute troef. Gregory Gaultier, de nummer twee van de wereld, staat wederom op de lijst van de Hoofddorpse club. Door toernooiverplichtingen in de Verenigde Staten ontbrak de Fransman in de seizoensouverture van Meersquash.

Over twee weken wacht voor Meersquash een uitwedstrijd tegen Match Amsterdam. Die tegenstander verloor woensdag met 10-3 van Victoria uit Rotterdam.