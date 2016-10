Sparks wil titel prolongeren

HAARLEM -

Door Monne Reitsma - 7-10-2016, 16:54 (Update 7-10-2016, 16:54)

Voor de veertiende keer in de historie betwisten de softbalsters van Sparks en Terrasvogels elkaar om de landstitel. Op het veld van Sparks in Haarlem begint zaterdag om 16 uur de finale van de competitie.

Eigenlijk zou afgelopen zondag de kampioen al bekend zijn, maar door overvloedige regenval moest de wedstrijd worden afgelast. Zaterdag gaan beide ploegen dus op herhaling. Sparks is regerend landskampioen terwijl de Santpoortse ploeg in 2013 voor het laatst kampioen wist te worden. In die eindstrijd werd Sparks geklopt.

Voordat beide ploegen hun finale afwerken spelen UVV en Roef!, ook bij Sparks, vanaf 12.30 om promotie naar de Golden League.