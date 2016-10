Schouten net naast podium

ZWEMMEN - In het Chinese Chun’An is Marcel Schouten vierde geworden in de zesde worldcup openwater wedstrijd van het seizoen 2016. De 23-jarige Haarlemmer zwom 1:56.07,6 uur over de 10 kilometer vrije slag. De Italiaan Simone Ruffini won in 1:56.01,3.

De race begon rommelig. ,,Ze zeiden dat we nog vijf minuten hadden en opeens klonk het startschot. Heel veel zwemmers moesten nog hun brilletje opzetten.’’ Over de opbouw van zijn race was Schouten kritisch. ,,Die was niet zoals hij had moeten zijn. Ik lag net even te ver van achteren toen ze vooraan gingen versnellen. Ik heb in de laatste ronde er nog flink aan moeten trekken. Volgende week moet ik meer van voren liggen als de finale gaat beginnen.’’ Zondag is de laatste worldcup in Hong Kong.