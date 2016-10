Eerste zege voor Büchli in Japanse keirintoernooi

WIELRENNEN - Matthijs Büchli pakte zijn eerste zege in het Japanse keirintoernooi.

Door Marcel Tabbers - 9-10-2016, 17:58 (Update 9-10-2016, 17:58)

Voor Büchli was het raak in zijn tweede keirintoernooi. Met grote overmacht – de organisatie sprak van ’oprollen’- won de 23-jarige Santpoorter de finale van het F1-toernooi in Omiya, 500 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Tokio. De voorsprong op de Fransman François Pervis was meer dan twee fietslengtes. De andere acht deelnemers werden op nog grotere achterstand gereden.

De 31-jarige Toshimitsu Shibasaki probeerde Büchli op de 500 meter lange baan...