Vrees bij Schoten-uitblinker Sjoerd Auwerda

HAARLEM - Ook bij voetbalvereniging Schoten ging het zondagmiddag over kunstgras. Maar niet over de rubbergranulaatkorrels die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Trainer Jasper Ketting is veel nieuwsgieriger naar het verband tussen de mat en het ontstaan van zware knieblessures.

Door Arnold Aarts - 9-10-2016, 18:56 (Update 9-10-2016, 18:56)

Het was in de 65ste minuut van de derby tegen VVH/Velserbroek niet eens een duel waarbij Sjoerd Auwerda geblesseerd raakte. De Schoten-middenvelder moest - ondersteund door twee man - van het veld worden gedragen en zag het restant van de wedstrijd...