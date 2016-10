Hersengekraak in Proeflokaal

Foto United Photos/Rob van Wieringen Peinzende blikken onder het genot van een goed glas bier.

HAARLEM - De tweede editie van de door Société Pim Mulier georganiseerde sportquiz is opnieuw gewonnen door de sportredactie van Haarlems Dagblad. Haarlem 105 werd met twee punten achterstand tweede. Het team van hoofdsponsor Sportservice Noord-Holland pakte brons.

Door Rob Spierenburg - 12-10-2016, 23:20 (Update 12-10-2016, 23:20)

Het zou best interessant zijn om eens te onderzoeken of het overdadig gebruik van de Ipad of andere ’info-gadgets’ invloed heeft op het geheugen. Want waarom zou je iets op de menselijke harde schijf opslaan als er kan worden gegoogled? Wat de uitkomst ook...