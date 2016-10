Honkballen om Gregory Halman Trophy

Gregory Halman

HAARLEM - De Euro League Baseball gaat ook in 2017 verder. Volgend seizoen wordt door nog een onbekend aantal teams gestreden om de Gregory Halman Trophy. Dat besluit is door de organisatie van de ELB genomen ter nagedachtenis aan de in 2011 op 24-jarige leeftijd overleden Haarlemmer.

Door Monne Reitsma - 13-10-2016, 13:28 (Update 13-10-2016, 14:12)

De organisatie kende een rommelig debuutseizoen. De KNBSB gaf in eerste instantie toestemming om een Amsterdamse ploeg aan de Europese competitie mee te laten doen. Na een uitspraak van de Europese honkbalbond, CEB, besloot Team...