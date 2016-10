Heemsteedse HD Cup derby op dinsdagavond

HAARLEM - Het programma voor de achtste finales van de Haarlems Dagblad Cup is bekend. RCH ontvangt dinsdagavond 18 oktober VEW in een onvervalste derby. Het duel in Heemstede begint om 20.30 uur.

Tegelijkertijd wordt afgetrapt bij Van Nispen tegen United/DAVO zaterdag. Woensdag 19 oktober is Van Nispen (zaterdag) tegen Haarlem/Kennemerland ingepland. Die wedstrijd begint om 20 uur. United/DAVO en Hillegom trappen donderdag 20 oktober vanaf 20 uur af.

Een week later staan de ontmoetingen Zwanenburg-Spaarnwoude (dinsdag 25 oktober, 20.30 uur) en Hoofddorp-Olympia Haarlem (woensdag 26 oktober, 20 uur) gepland. De laatste achtste finale staat op de agenda voor woensdag 16 november. Dan ontvangt EDO in Haarlem Overbos. Ook dan wordt om 20.30 uur begonnen.