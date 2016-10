Jongens HBS verliezen van mannen Push

MANNENHOCKEY - Een wedstrijd om snel te vergeten. Zo omschreef Thomas Immink de 9-2 nederlaag van zijn club HBS zondagmiddag tegen koploper Push.

Door Daniël Davids - 16-10-2016, 17:32 (Update 16-10-2016, 17:32)

De trainer van de Bloemendaalse overgangsklasser zag het bij zijn ploeg op alle fronten fout gaan en had in Push ook nog eens een zeer effectieve opponent tegenover zich.

Pijnlijk

,,In de eerste helft maakten zij uit vier kansen vier doelpunten. Daar is het lastig tegen hockeyen. In de tweede helft voerden wij de druk op, wat resulteerde in doelpunten van Sake Hermans en Tim Ossewaarde. Helaas kwamen die te laat en eigenlijk hadden we ook na de pauze weinig in te brengen. Zij scoorden nog eens vijfmaal. Pijnlijk om te zien, maar het was een wedstrijd van de mannen tegen de jongens. We gaan deze wedstrijd snel vergeten en dinsdag weer opnieuw beginnen”, aldus Immink gistermiddag.

Dinsdag start de ploeg uit Bloemendaal de voorbereiding op de volgende tegenstander. Aankomend weekeinde wacht namelijk de uitwedstrijd tegen Zwolle. Een ploeg die evenals de mannen van HBS geen florissante start van de competitie kent. HBS bezet na zes speelronden de elfde plaats op de ranglijst met twee punten. Hekkensluiter is Alkmaar dat tot op heden één punt uit zes duels heeft verzameld.