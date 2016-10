Koninklijke remise voor tien man HFC

BARENDRECHT - Dankzij een mooi portie vechtlust en een indrukwekkende dosis veerkracht hield Koninklijke HFC zaterdag aan de uitwedstrijd tegen Barendrecht een punt (3-3) over.

Door Rob Spierenburg - 16-10-2016, 17:44 (Update 16-10-2016, 17:44)

In de saaie eerste helft kon niemand vermoeden dat de wedstrijd een knotsgek laatste kwartier tegemoet zou gaan. Nadat Barendrecht in de eerste minuut door het oog van de naald was gekropen na een afgekeurde treffer (buitenspel) van Kevin Sterling, vloog de partij op slot.

Barendrecht was vooral bang om te verliezen, Koninklijke HFC had geen behoefte om...