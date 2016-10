Zeven duels en ’stijf onderaan’

Foto United Photos/Koen Suyk Joelle Ketting probeert de bal tegen te houden.

BLOEMENDAAL - De kleedkamerdeur bleef zondagmiddag lang dicht na de zevende nederlaag op rij voor de hockeysters van Bloemendaal. Kampong was met 3-5 te sterk. Daarna viel er veel te bepraten.

Door Martijn van Westerop - 16-10-2016, 18:33 (Update 16-10-2016, 18:33)

„Er is wel frustratie”, vertelde aanvalster Kim van Leeuwen na afloop. „Over afspraken die niet nagekomen worden. Het was teveel ik-ik-ik en te weinig team”, zo stelde de maakster van de 2-2. Een treffer uit het boekje overigens, gemaakt uit een snelle aanval in combinatie met Myrthe van Kesteren. Een doelpunt...