Bloemendaal klopt ook kampioen

Foto United Photos/Koen Suyk Bloemendaal-speler Florian Fuchs stuit ditmaal op keeper Pirmin Blaak van Oranje-Rood. De Duitse international opende vroeg in de wedstrijd de score.

BLOEMENDAAL - Wederom wisten de hockeyers van Bloemendaal te winnen van een ploeg die het afgelopen seizoen nog bij de beste vier hoorde. Ditmaal werd de landskampioen verslagen en hoe. Oranje Rood kreeg zondagmiddag uiteindelijk een 4-1 nederlaag om de oren.

Door Martijn van Westerop - 16-10-2016, 18:51 (Update 16-10-2016, 18:51)

Het was de tweede ruime zege op een topploeg in twee weken nadat eerder al HGC met 4-0 werd verslagen. Dat schept hoge verwachtingen, realiseert aanvoerder Wouter Jolie ook. Maar hij is de eerste om die gevoelens te temperen. „Eind november,...