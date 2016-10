’Conditioneel kan het beter’

Foto United Photos/Ron Pichel Mike Dam tekent vallend voor de openingstreffer.

IJMUIDEN - Stormvogels wist tot twee keer toe een voorsprong niet vast te houden. Maar met de 2-2 tegen Kolping Boys mag de ploeg van Sjaak Lettinga niet eens ontevreden zijn.

Door Simon Luybé - 16-10-2016, 20:58 (Update 16-10-2016, 20:58)

Stormvogels geeft twee keer een voorsprong weg

Toch hadden de IJmuidenaren in blessuretijd nog ’sneaky’ met de drie punten aan de haal kunnen gaan. Giano Bonam ging alleen op keeper Patrick de Vries af maar schoot naast.

,,Ik werd op het laatst uit balans gebracht’’, verklaarde Bonam het verprutsen van de kans.

Toch was een zege ook niet verdiend geweest. Kolping Boys had voor rust tachtig procent balbezit. Meer dan twee keer naar elkaar spelen lukte niet bij Stormvogels. Fysiek en op agressie zat het gewoon goed bij de tegenstander. Jochim Berkhout soleerde al snel langs Jos Jansen maar zijn schot ging voorlangs.

Vreemd

Het was dan ook vreemd opkijken dat de thuisploeg de score opende na bijna een half uur spelen. Het afstandsschot van Joel Stange leek houdbaar maar doelman De Vries had moeite met de lichte zwabberbal. Mike Dam wist in de rebound wel raak te schieten.

Tot dan had Stormvogels niets in te brengen. Kevin Cappai werd aangetikt in het strafschopgebied maar bleef op de been en knalde tegen keeper Bas Veen. Lettinga lijkt nog geen keuze te hebben gemaakt wie vast in het doel staat. De ene week is dat Sebastiaan de Lijzer, de andere keer de van Lisse overgekomen Veen.

In de tweede helft kwam Kolping Boys op gelijke hoogte. Koen de Goede werd de diepte ingestuurd en rondde bekwaam af namens de Alkmaarse tweedeklasser.

Even daarna liet Bastiaan Scholten zijn klasse zien. De topscorer probeerde op snelheid de bal langs de uitkomende keeper de Vries te spelen maar die kon nipt een treffer voorkomen. In dezelfde minuut was het wel raak. Huseyin Yilmaz legde breed en Scholten maakte zijn achtste doelpunt van het seizoen.

Invaller Richie Boye, de aanvaller kwam voor Mike Dam, kopte nog in het zijnet. Maar weer hield Stormvogels niet stand. Het werd gelijk door Cappai. Met afstand de gevaarlijkste aanvaller. Eerst kon Veen redding brengen toen Cappai werd gelanceerd. Niet veel later was Veen kansloos toen Cappai via de kruising inschoot. Bonam had nog de winnende kunnen maken maar dat gebeurde dus niet.

En dus dateert de laatste zege van Stormvogels van 11 september. De 2-3 bij Zaanlandia.

Vervelend

,,Vervelend dat we het weer weggeven. We denken elke keer op rozen te zitten en worden dan afgestraft’’, zegt Giano Bonam, die aan zijn derde jaar bij Stormvogels bezig is.

,,Via mijn goede vriend Yves Wirjosemito ben ik hier terecht gekomen. We speelden in mijn eerste jaar onder Dick Jan Ente. Ik kwam net kijken en na de winterstop werd ik basisspeler. Degradatie kon niet ontlopen worden’’, aldus de medewerker bij DHL die in Amsterdam Oost woont.

En nu heeft Bonam de ambitie om terug te keren naar de eerste klasse. ,,Maar het gaat niet goed. De trainer denkt dat het aan onze conditie ligt. Zou kunnen maar het is ook mentaal.’’

Stormvogels: Veen, Van Nieuwkoop, Wirjosemito, Stange, Jansen, Kuijten (85. Willemse), Bruinsma, Bonam, Scholten, Dam (64. Boye), Yilmaz (64. Hussein).