Michael Duursma beëindigt honkballoopbaan

HAARLEM - Michael Duursma, technisch manager van Baseball Academy Kennemerland, heeft een punt achter zijn spelersloopbaan gezet. De 38-jarige Duursma verloor onlangs met Amsterdam Pirates de strijd om het landskampioenschap van Neptunus.

Door Monne Reitsma - 18-10-2016, 10:17 (Update 18-10-2016, 10:17)

Begin mei werd Duursma benoemd tot technisch manager van de honkbalschool. Hij volgde de pensioengerechtigde Bernie Beckman op. Bij zijn aanstelling liet de in Delft woonachtige honkballer weten in ieder geval dit seizoen af te maken. Daarna zou hij verder kijken of hij de combinatie nog een seizoen aan zou gaan.

Tussen de play-offs en de verloren Holland Series merkte Duursma dat de combinatie lastiger werd en dat hij ook zich ook mentaal steeds moeilijker kon opladen voor drie wedstrijden in de week. Daarop besloot hij de knoop door te hakken. Na 21 seizoenen in de hoofdklasse is de spelersloopbaan van Michael Duursma voorbij. In 1996 debuteerde de korte stop bij HCAW. In 1996 en 1998 werd hij landskampioen met de ploeg uit Bussum.

Via Neptunus kwam hij terecht bij Hoofddorp Pioniers waar hij elf seizoenen zou spelen. De laatste jaren was hij actief voor Amsterdam Pirates. Met al die teams kende hij Europees succes. Na het seizoen 2015 nam Duursma afscheid van de nationale ploeg. Tijdens het onlangs in Hoofddorp gehouden Europees kampioenschap werd hij gehuldigd door de KNBSB voor zijn interlandloopbaan. Tussen 2003 en 2015 speelde hij 178 interlands.

Bij de Baseball Academy waar hij al als instructeur werkte voordat hij de promotie tot technisch manager maakte staat hij drie dagen in de week op het veld. Overigens werd Kennemerland afgelopen seizoen bij zowel de adspiranten als junioren landskampioen.

Naast Duursma maakte Raily Legito afgelopen week ook bekend te stoppen met honkballen. De speler van Neptunus was achttien seizoenen actief in de hoofdklasse en speelde 249 interlands. Ook Elton Koeiman zwaait af. Hij was 22 jaar actief op het hoogste nationale niveau.